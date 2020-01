ASSE - Wahbi Khazri optimiste sur le reste de la saison

À deux jours d'un match périlleux face à Nîmes (samedi, 20h) pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, le milieu offensif Wahbi Khazri (28 ans) s'est exprimé ce jeudi sur un certain nombre de sujets - parfois délicats -, dont celui de ses expectatives pour le reste de la saison. Les Verts, qui viennent de renouer avec le succès (face au Paris FC en 16es de finale de la Coupe de France), vivent une saison mitigée et figurent à la 15e place du championnat.

"C'est toujours embêtant quand on ne gagne pas des matchs. Mais une saison se construit sur la durée. On récupère beaucoup de monde, des joueurs importants et de qualité. On est capables de faire de belles choses" a d'abord rappelé l'international tunisien (53 sélections), avant d'ajouter, optimiste. "Il ne faut pas tirer de conclusion à ce stade de la saison, quand il reste presque soixante points à prendre. Je me répète, mais, avec l'équipe, le groupe et le club qu'on est, on est capables de faire de belles choses. J'espère que la suite de la saison sera excitante. Si on est au complet, on peut rivaliser avec le top 5 du Championnat, à part le PSG".