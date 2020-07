ASSE - Watford pense à Claude Puel !

A quelques jours de sa finale de Coupe de France face au PSG (vendredi 24 juillet), une information vient polluer l'actualité de l'AS St-Etienne. Claude Puel, qui a récemment dû démentir la rumeur d'une vive altercation avec Mathieu Debuchy, serait effectivement dans le viseur d'un club de Premier League en vue de la saison prochaine : Watford.

Les Hornets, toujours à la lutte pour le maintien (17e avec 3 points d'avance sur la zone rouge), viennent de se séparer de leur entraîneur Nigel Pearson, après un différend avec le propriétaire du club Gino Pozzo. Hayden Mullins et Graham Stack vont assurer l'intérim pour les deux dernières journées de championnat, contre Manchester City et Arsenal, mais le board londonien aurait donc l'intention de faire venir Puel pour démarrer l'exercice 2020-2021, d'après le Daily Mail. Il s'agirait pour le technicien français (58 ans) de sa troisième expérience outre-Manche, après des passages à Southampton (2016-2017) et Leicester (2017-2019).