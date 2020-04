ASSE - Wesley Fofana a prolongé (info Madein)

Bonne nouvelle à Saint-Etienne ! Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2019 et valeur montante de l'effectif de Claude Puel, dont il est l'un des joueurs les plus utilisés depuis la fin d'année dernière, Wesley Fofana (19 ans) a été prolongé par l'ASSE. L'information, qui circulait depuis la semaine dernière sur les réseaux sociaux, a d'ailleurs été plus ou moins confirmée ce week-end par le joueur lui-même, via son compte Instagram.

Les négociations entre les dirigeants stéphanois et l'entourage du jeune défenseur, déjà bien avancées avant le début de la crise du covid-19, ont abouti pendant le confinement sur un nouveau bail de quatre ans, soit jusqu'en juin 2024.