ASSE - Wesley Fofana est couvé par Claude Puel

Fraîchement prolongé par son club formateur, Wesley Fofana s'est confié dans un entretien à L'Equipe, où il aborde notamment sa relation avec Claude Puel. Il explique d'abord que le coach des Verts, arrivé début octobre, l'a véritablement lancé dans le grand bain. "Je suis resté éloigné des terrains pendant pas mal de temps mais dès que le coach est arrivé, il m'a donné sa confiance", rappelle celui qui avait disputé ses premières minutes chez les pros en fin de saison dernière, sous Jean-Louis Gasset.

"On ne se fait pas des câlins tous les matins, non plus ! Mais il me conseille beaucoup, il me parle un peu comme un père pourrait le faire", explique Fofana, qui compte désormais 16 matchs en Ligue 1 à seulement 19 ans. "Julien Sablé (son adjoint) aussi m'aide au quotidien depuis longtemps. Comme je suis encore jeune, parfois je traîne des pieds, je fais des bêtises, heureusement, ils sont derrière moi", poursuit-il, déterminé à progresser sur tous les aspects. "Toutes ces bêtises de jeunesse, sur et en dehors du terrain, je dois les corriger, j'en suis conscient. Mais, comme je le disais, j'apprends encore et je suis bien surveillé (il rit)."