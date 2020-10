ASSE - Wesley Fofana répond aux critiques des supporters

Wesley Fofana (19 ans), le nouveau défenseur central de Leicester, a tenté de rétablir la vérité avec les fans stéphanois, qui lui reprochaient d'avoir forcé son départ en Angleterre. "Ils m'ont reproché beaucoup de choses. De ne pas respecter le club, de ne penser qu'à l'argent... Ma famille, mon agent, mes amis, ont tous fait mur autour de moi pour que cela m'atteigne le moins possible. On ne peut pas me dire que j'ai manqué de respect au club, j'ai toujours tout fait, que ce soit les efforts que le club m'a demandé pour prolonger ou de jouer avec des douleurs. J'ai toujours mouillé le maillot. Mais je ne leur en veux pas, ce n'est rien de méchant." s'est exprimé le défenseur central au micro du Canal Football Club.

Cet été Wesley Fofana a rapporté 40 millions d’euros (bonus compris) dans les caisses des stéphanois, et a signé un contrat jusqu'en 2025 avec les Foxes.