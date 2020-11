ASSE - Yann M'Vila impliqué dans plusieurs accidents de la route, Saint-Etienne étouffe l'affaire

Certains footballeurs sont connus pour être de véritables dangers sur les terrains, à priori d'autres le sont plutôt sur la route. Dans l'enquête du magazine So Foot de ce mois-ci, on a apprend plusieurs anecdotes sur les goûts, les prix ou encore le nombre de voitures des joueurs de Ligue 1. Dans cet article, le mensuel nous révèle par exemple qu'une assurance pour les amoureux des gros bolides pouvait s'élever jusqu'à faire 100 000 euros par an. Mais alors comment faire lorsqu'on ne veut pas payer une telle somme ou bien que l'assureur refuse de dédommager ?

À Saint-Etienne c'est très simple c'est le club qui joue les assureurs. En effet, So Foot raconte que Yan M'Vila serait un adepte de la conduite assez virulente puisque lui et sa Bentley seraient impliqués dans six ou sept accrochages dans les rues de Saint-Etienne. Selon les informations du magazine, ce serait le club qui aurait dédommagé les victimes à l'époque pour étouffer l’affaire. Les automobilistes grecs sont donc prévenus, si vous croisez l'actuel milieu de terrain de l'Olympiakos, laissez le passer.