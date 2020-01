ASSE - Yohan Cabaye veut enchaîner

Arrivé à la fin de l'été dernier à Saint-Etienne, Yohan Cabaye (34 ans) n'a pas encore eu l'occasion de faire profiter de son expérience à l'écurie forézienne, victime de plusieurs pépins physiques et du large turnover de Claude Puel (11 matchs, dont 7 titularisations toutes compétitions confondues).

Mais récemment, l'ancien milieu du LOSC a enfin pu enchaîner, avec deux titularisations d'affilée face à Paris et Nantes. Deux matchs conclus sur des revers aussi décevants l'un que l'autre (6-1 et 0-2), mais qui lui ont fait du bien sur le plan personnel. "Ça m’a fait du bien d’enchaîner deux fois 90 minutes. Ça me permet de bien revenir physiquement", a-t-il expliqué en conférence de presse, dans des propos rapportés par Le Progrès. "Je me sens bien, j’espère avoir encore plus de temps de jeu." Cabaye pourrait enchaîner ce samedi face au Paris FC, à l'occasion des 16es de finale de la Coupe de France.