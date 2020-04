ASSE - Youssouf donne de ses nouvelles

Opéré d'une lésion partielle du ligament latéral interne à un genou en février, Zaydou Youssouf, le milieu de terrain relayeur de l'AS Saint-Etienne, est en pleine convalescence, perturbée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Mais le numéro 28 des Verts (16 matches joués en Ligue 1 cette saison) se porte bien. Dans une vidéo publiée par le club ligérien, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux a donné de ses bonnes nouvelles.

"Salut à tous, c'est Zaydou Youssouf, j'espère que vous allez bien ! Je voulais tout d'abord vous remercier pour tous les messages de soutien que j'ai pu recevoir lors de ma blessure. J'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont énormément touché. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde malheureusement et j'en suis désolé. En cette période de confinement, je suis en rééducation et je suis en contact tous les jours avec le staff médical. Tous se passe super bien et je suis très content. Pour finir, s'il vous plait, restez chez vous, prenez soin de vous et respectez les règles c'est très important. J'espère vous revoir bientôt sur les terrains !", a-t-il confié.