ASSE - Yvan Neyou évoque la mauvaise passe des Verts et donne les clés pour rebondir

Hier après-midi, avant le déplacement de l'AS Saint-Etienne à Metz (dimanche 15 heures, 8ème journée de Ligue 1), Yvan Neyou (23 ans) a eu les honneurs de la traditionnelle conférence de presse. L'occasion pour le milieu de terrain camerounais, révélation de ce début de saison dans le Forez (6 matches joués en Ligue 1, 1 passe décisive), d'évoquer son poste de prédilection et d'afficher une préférence claire pour le rôle de sentinelle : "Je préfère évoluer en 6, c'est le poste auquel j'arrive le plus à m'épanouir. C'est là où je peux le plus aider l'équipe", a-t-il confié devant les journalistes.

Le numéro 19 des Verts a ensuite évoqué la mauvaise passe traversée par le club ligérien, qui n'a plus gagné depuis quatre rencontres (1 nul, 3 défaites) : "En début de saison, on avait beaucoup de jus. On ne peut plus se permettre de presser haut sur tous les matches, on a pu le voir face à Rennes par exemple. Maintenant, on essaye de se jauger en fonction de l'adversaire. On se doit de redoubler d'efforts parce qu'on est sur une mauvaise série", a estimé le joueur prêté par Braga, convaincu que son équipe va vite renouer avec le succès : "Ça arrive de tomber dans des spirales négatives, le tout est de ne pas baisser la tête. On savait qu'on allait passer par là. Il y a toujours la même ambiance. L'équipe est toujours enthousiaste. On va continuer à se battre et on a envie de se battre ensemble. Il faut un peu plus de maîtrise, être plus dur".