ASSE - Yvan Neyou vers un retour pour le derby face à l'OL

Ce dimanche soir (21 heures, Stade Geoffroy-Guichard), en clôture de la 21ème journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne retrouvera l'Olympique Lyonnais pour l'acte II du derby rhônalpin. Pour cette affiche face au voisin et rival historique, les Verts devraient enregistrer le retour de leur milieu de terrain camerounais, Yvan Neyou. Touché à la cuisse depuis plusieurs semaines, le numéro 19 ligérien (23 ans, 16 matches joués en championnat cette saison, 1 but et 1 passe décisive) va mieux, même si Claude Puel, l'entraîneur forézien, se montre prudent à son sujet.

"Il y a des interrogations. Nous ferons le point avec Neyou, on verra avec une échographie de contrôle", a indiqué Claude Puel lors d'une visioconférence de presse. "Khazri a repris, mais ce sera plus long. On aura quelques retours, il faudra manager, je parle de Moueffek qui a pris une grosse béquille et Gourna-Douath qui a eu une alerte musculaire… On verra en fin de semaine s’ils pourront être opérationnels", a poursuivi le tacticien stéphanois, qui ne compte pas trop sur des possibles retours de joueurs touchés par le coronavirus : "Les reprises individuelles après le Covid-19 ? C’est du ressenti personnel. On va gérer ça au coup par coup".