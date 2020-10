ASSE - Zaydou Youssouf évoque la série de défaites des Verts

L'AS Saint-Étienne reçoit ce dimanche à 13 heures Montpellier dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1. Les Verts n'ont plus gagné depuis leur déplacement au Stade Vélodrome le 17 septembre dernier (0-2) et Zaydou Youssouf espère mettre fin à cette série ce week-end. Le milieu de terrain de 21 ans était présent en conférence de presse ce vendredi pour revenir sur cette période compliqué.

"Les quatre défaites de suite nous ont mis un coup au moral, ce serait mentir que de dire le contraire. L’important est de relever la tête. On a bien bossé toute la semaine pour préparer la réception de Montpellier. Les points sont précieux, ce match tombe à pic pour réagir et en remporter trois (...) Quand on regarde nos derniers matchs, on perd sur des détails, des faits de jeu contraires. On n’est pas chanceux. On doit apprendre de ça. On a montré en début de saison qu’on pouvait faire de belles choses. En début de saison, on attaquait les matches très fort. En ce moment, on a du mal là-dessus" a avoué l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux.