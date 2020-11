ASSE - Zaydou Youssouf tire la sonnette d'alarme pour les Verts

Le Stéphanois Zaydou Youssouf (21 ans) s'est arrêté au micro de Téléfoot, après la 7e défaite de suite des Verts et la correction face à Brest (4-1). Le milieu de terrain tire la sonnette d'alarme et souhaite que l'équipe se réveille.

"Ça fait mal. En deuxième mi-temps on a essayé de revenir, de devenir plus conquérant mais ça n'a pas été suffisant. Il faut qu'on se réveille, parce que ça commence à faire beaucoup. On va bien travailler et se projeter sur le prochain match (...) Face à Lyon on a montré une bonne image, on a montré de belles choses. On n'a pas su répéter ce qu'on a fait. Ce n'est pas normal, il faut se réveiller, se bouger le cul sur le prochain match et montrer un autre visage", s'est agacé le milieu des Verts.