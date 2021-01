Aston Villa - Les premiers mots de la recrue Morgan Sanson

Après quatre années passées à l'Olympique de Marseille, Morgan Sanson (26 ans) défendra désormais les couleurs de la formation anglaise d'Aston Villa. Le milieu de terrain français, qui s'est engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec les Villans, a livré ses premiers mots dans une interview accordée aux médias officiels du club de Birmingham.

"Je suis vraiment très heureux d’être ici. Je suis très fier de rejoindre la famille Aston Villa et, à l’avenir, j’espère qu’on fera de grandes choses ensemble. C’est un club magique, un grand club en Angleterre. Quand Aston Villa m’a appelé, je n’ai pas réfléchi longtemps, c’était la meilleure opportunité pour ma carrière et pour moi", a indiqué l'ancien montpelliérain, et d'ajouter : "J’ai parlé avec le coach et c’est un super entraîneur, apprécié par les fans. Il joue un bon football et l’équipe joue bien. J’aime les joueurs qui évoluent dans cette équipe. Je suis très impatient à l’idée de jouer avec mes nouveaux partenaires. J’ai regardé l’équipe très intensément depuis que nous discutons avec le club. J’aime l’équipe, j’aime l’esprit qui s’en dégage, je suis un guerrier et j’aime quand tous les joueurs courent pour l’équipe et pour le club. J’apprécie regarder jouer Villa parce que c’est du bon football. Je souhaite le meilleur au club. Je pense que nous avons une très bonne équipe. C’était un rêve depuis tout petit pour moi de rejoindre la Premier League. J’ai vu beaucoup de matches et j’aime l’intensité de la Premier League. Pour moi, venir ici, c’était un rêve et je suis très fier d’intégrer la Premier League avec Aston Villa".