Atalanta - Gasperini : 'On pensait que le match était plié'

L'entraîneur de l'Atalanta, Gian Piero Gasperini, a fait part de ses regrets après la défaite face au Paris Saint-Germain (1-2). Les Italiens, qui avaient le match en main jusqu'à la 90+1ème minute, ont craqué en l'espace de deux minutes sur des buts de Marquinhos et Choupo-Moting (90+3ème). Pour le technicien, la faute de la Dea est d'avoir pensé qu'elle était déjà qualifiée pour les demies. "C'est un match très difficile, très dur pour les deux équipes. Pour nous, évidemment, il y a beaucoup de remords d'avoir encaissé deux buts en fin de match. On pensait que le match était plié, c'est dur. Quand on a mené, on a plutôt bien géré. Mais l'entrée de Mbappé, combiné à la présence de Neymar, a changé les choses pour le PSG. Son entrée a donné une énergie au PSG qui était en train de perdre le match, cela a été fondamental de par ce qu'il a apporté. Le but de l'égalisation, surtout, nous laisse beaucoup d'amertumes."

Bon joueur, le coach italien voit bien les Parisiens atteindre la finale de la Ligue des Champions : "Le PSG a de bonnes probabilités de jouer la finale". Pour atteindre l'ultime marche, les Parisiens devront défier l'Atlético Madrid ou le RB Leipzig mardi prochain.