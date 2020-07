Atalanta - Gian Piero Gasperini a déjà la tête tournée vers le PSG

Accrochée sur sa pelouse par l'Hellas Vérone (1-1), l'Atalanta Bergame a réalisé une mauvaise opération comptable au classement. Deuxième de Serie A, mais à égalité de points avec l'Inter (un match en moins), la Dea a déjà la tête au match face au PSG (1/4 LDC) au mois d'août prochain, alors qu'une qualification pour la prochaine LDC est bientôt acquise. "On pense beaucoup au PSG" a déclaré Gian Piero Gasperini après la rencontre, au micro de Sky Sports. "On cherche à se mettre des objectifs et des records à battre pour la fin de saison, mais on se sert surtout de ces matchs pour arriver prêt pour ce rendez-vous".