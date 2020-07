Atalanta - Josip Ilicic toujours à l'infirmerie

Absent depuis le 11 juillet dernier et le choc face à la Juventus (2-2), Josip Ilicic n'était toujours pas dans le groupe de Gian Piero Gasperini pour affronter Parme, ce mardi en fin d'après-midi (victoire 1-2). Et si la nature de sa blessure demeure inconnue, il y a des chances que le grand attaquant slovène déclare forfait pour le quart de finale de Champions League face à Paris, dans deux semaines. "Plus les jours passent, plus ça devient difficile", a admis l'entraîneur bergamasque sur Sky Italia. "Nous avons déjà dû composer durant de longs mois sans Zapata et à l’heure du money time survient cette autre absence. Pour nous, Ilicic est fondamental. Jusqu’au mois de mars, il était incroyable en championnat et en coupe. C’était sa saison. C’est comme la Juventus sans Dybala, la Lazio sans Immobile et l’Inter sans Lukaku."

Ilicic, auteur de 21 buts et 9 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues, avant la coupure, avait déclaré forfait pour le match de reprise, au mois de juin, en raison d'une blessure à une cheville. Il avait ensuite participé à cinq rencontres de Serie A, avant de disparaître des radars. Ce mardi, l'Atalanta a également perdu son défenseur José Luis Palomino, victime d'une blessure à une cuisse face à Parme.