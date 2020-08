Atalanta - Le tweet plein d'autodérision de Marten De Roon sur Neymar

Neymar a régalé contre l'Atalanta et Marten De Roon n'a aucun mal à l'admettre. Le milieu de terrain bergamasque, principal vis-à-vis de la star brésilienne à Lisbonne mercredi, a posté une vidéo pleine d'autodérision sur son compte Twitter. On l'y voit d'abord se prendre un petit pont savoureux de Neymar, puis se venger en lui assénant un tacle musclé, le tout avec la légende : "Neymar & De Roon. A love story" ("Neymar et De Roon. Une histoire d'amour").

Neymar & De Roon. A love story. pic.twitter.com/GPxNpyb3zi — Marten de Roon (@Dirono) August 13, 2020