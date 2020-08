Atalanta - Pas de cas positif au coronavirus

Alors que l'Atlético de Madrid a annoncé deux cas positifs au coronavirus, la situation est meilleure et plus sereine pour l'Atalanta Bergame. Selon les informations rapportées par L'Equipe, le club italien a fait des tests et tous se sont révélés négatifs. Une bonne nouvelle pour la Dea, qui défiera le Paris Saint-Germain mercredi soir (21 heures), à l'occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour rappel, la formation transalpine devra faire sans son gardien Pierluigi Gollini, blessé au genou, ni son attaquant Josip Ilicic, rentré en Slovénie pour des raisons personnelles.