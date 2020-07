Atalanta - Pour Gasperini, le manque du rythme du PSG n'est pas un désavantage

Gian Piero Gasperini est à la tête de l'équipe la plus séduisante d'Italie depuis le début de l'année 2020. En effet, l'Atalanta, deuxième de Serie A ce mercredi matin, a encore impressionné hier soir avec sa victoire 6-2 sur Brescia et confirme, encore un peu plus, ses grandes ambitions au niveau du classement. Mais La Dea a aussi un autre objectif au mois d'août : venir à bout du PSG en quart de finale de la LDC.

Et l'entraîneur italien de l'Atalanta a déjà évoqué ce rendez-vous important hier soir, après la victoire étincelante de son équipe : "Nous nous préparons pour le PSG. Mais nous n'allons pas gérer parce que cela ne nous plaît pas. Évidemment, nous essaierons d'arriver au meilleur de notre forme pour le match contre le PSG en août. Je ne sais pas s'il vaut mieux arriver en ayant joué 13 matchs ou seulement deux finales de coupe comme ce sera le cas pour eux. Je ne pense pas que nous allons nous lasser parce que nous jouons tous les trois jours. C'est un rendez-vous important pour les deux équipes. Les cinq remplacements sont sans aucun doute un avantage, je crains seulement un peu de malchance parce que je ne sais pas si nous aurions le temps pour récupérer" a-t-il déclaré.