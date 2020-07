Atlético - Arbitrage : Simeone se range du côté du Real

Les dernières victoires du Real Madrid ont fait l'objet de nombreuses polémiques au sujet de l'arbitrage. Les interventions de Gérard Piqué, puis du président Josep Maria Bartomeu, n'ont fait que rajouter de l'huile sur le feu. De son côté, Zinedine Zidane a exprimé un véritable ras-le-bol concernant le fait que ses victoires soient associées aux décisions des arbitres, et a demandé à ce que les prestations de ses joueurs soient respectées. Un avis que semble partager l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, dont les propos ont été relayés par la Cadena Copa.

"Je n’ai aucun doute sur le fait que la VAR soit juste avec tout le monde" a affirmé le coach argentin avant de justifier sa prise de position : "si vous obtenez plus de penalties, c’est que vous êtes davantage dans la surface adverse. On parle beaucoup du Real, mais le Real obtient plus de penalties parce qu’il attaque plus que les autres". Selon lui, toutes les équipes seront, quoi qu'il en soit, "avantagées ou désavantagées un jour par la VAR".