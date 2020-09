Atlético - Diego Costa et Santiago Arias testés positifs

Alors que Sime Vrsaljko et Angel Correa ont déjà contracté le virus, place désormais à deux nouveaux joueurs de l'Atlético de Madrid, Diego Costa et Santiago Arias. "La première équipe a subi des tests avant le début de la pré-saison, à l'exception des internationaux et de Diego Costa et Arias, qui ont été testés positifs lors d'un test PCR effectué pendant leurs vacances. Ils sont en quarantaine", peut-on lire dans le communiqué du club.

El primer equipo se sometió a la pruebas previas al inicio de la pretemporada, excepto los internacionales y Diego Costa y Arias, que dieron positivo en un test PCR realizado en sus vacaciones y se encuentran guardando cuarentena ➡ https://t.co/oL7YTrTISY — Atlético de Madrid (@Atleti) September 3, 2020