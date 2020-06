Atlético - Diego Costa condamné pour fraude fiscale

Coup dur pour Diego Costa ! L'attaquant espagnol de 31 ans a été entendu ce jeudi par la presse espagnole pour une affaire de fraude fiscale en 2014 à hauteur d'un million d'euros. Le Coclhonero, qui a remboursé la somme l'été dernier, a avoué son délit et a été condamné à six mois de prison. Comme Lionel Messi il y a quelques années, le joueur de l'Atlético Madrid ne passera toutefois pas par la case prison puisqu'il a plaidé coupable et va payer une amende de 543 000 euros.

‼️ Diego Costa condenado a seis meses de prisión



👉 El jugador del Atlético de Madrid se declara culpable por delito fiscal y evitará la prisión pagando una multa



✍️ vía @Atletico_MD https://t.co/eUSbJZEmzl pic.twitter.com/1eFN1MZJ2Y — Mundo Deportivo (🏠 #yomequedoencasa) (@mundodeportivo) June 4, 2020