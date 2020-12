Atlético - Diego Simeone assume sa part de responsabilité dans la défaite face au Real

Suite à la défaite face au Real Madrid et le premier revers de l'Atlético Madrid cette saison en Liga (0-2), Diego Simeone a assumé sa part de responsabilité dans cet échec. En effet, dans cette rencontre, l'entraîneur des Colchoneros a fait des choix surprenants en alignant un 5-3-2. La tactique n'a pas vraiment fonctionné et a laissé les Merengues prendre le contrôle du match assez rapidement. L'Argentin a néanmoins tenté de rééquilibrer son équipe à la mi-temps, mais cela n'a pas inversé la tendance.

"L'entraîneur a fait une erreur dans son approche et dans la recherche du match, et à partir de là j'ai essayé d'intervenir avec les trois changements pour m'améliorer en seconde période. La critique est juste et méritée. […] Aujourd'hui on a mal joué, le coach n'a pas eu la lucidité de mieux voir le match et l'équipe n'a pas fait ce qu'on lui demandait", a-t-il confié.