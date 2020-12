Atlético - Diego Simeone n'accepte pas la suspension de Trippier

Pour avoir enfreint les règles de la FA liés aux paris sportifs, Kieran Trippier (30 ans) est suspendu 10 semaines et doit payer une amende de 70 000 livres sterling (environ 77 000 €), et va donc manquer plusieurs semaines de compétition. La faute a eu lieu quand le latéral droit jouait à Tottenham. Une mauvaise nouvelle pour le joueur et son club, l'Atlético Madrid qui a bien besoin de lui, encore plus avec un calendrier surchargé. D'ailleurs, son entraîneur Diego Simeone ne digère pas cette décision.

"Nous pensons que c'est injuste et nous espérons que cela pourra être révisé en raison des dommages causés à l'Atlético. L'Atlético n'a évidemment absolument rien à voir avec cette situation, elle en subit les conséquences", a-t-il confié. La suspension de l'Anglais démarre ce mercredi pour la réception de Getafe.