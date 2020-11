Atlético - João Félix juge son début de saison

João Félix (21 ans) est enfin en confiance du côté de l'Atlético Madrid. Le jeune talent portugais, qui a eu une première saison compliquée en Espagne en raison de son impressionnant transfert (120 millions d'euros) et de nombreux pépins physiques, brille désormais avec les Colchoneros. Avec ses 7 buts en 10 matchs en toutes compétitions confondues, il est considéré comme la principale menace offensive madrilène.

Et avant d'affronter le Barça, João Félix a analysé son début de saison pour les médias du club. "La saison se passe bien pour moi. Cela a très bien commencé. Ça va bien. Je travaille pour ça et maintenant c'est à mon tour de continuer à travailler pour que les choses continuent à bien se passer et que je puisse donner de la joie aux fans d'Atleti" a-t-il déclaré.