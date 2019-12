Atlético - Le président exprime sa confiance en Thomas Lemar

Vingt-et-un matchs disputés toutes compétitions confondues, aucun but et aucune passe décisive au compteur. Voici le bilan vierge de Thomas Lemar (24 ans) à la mi-saison avec l'Atlético de Madrid. En grande difficulté dans la capitale espagnole, le Français est annoncé sur le départ cet hiver. Alors que Lyon a un temps été évoqué, Arsenal aurait un oeil sur l'ancien monégasque. Pourtant, dans une interview accordée au journal AS, Ernesto Cerezo, le président du club madrilène, a évoqué sa confiance en l'international tricolore.

"Lemar a la pleine confiance de l’équipe. Il est vrai que certains joueurs ont plus de mal à s’adapter et peut-être plus à cause de leur façon de jouer. C’est un grand joueur, il a beaucoup de qualité et il va le montrer" a-t-il confié.