Atlético - Le président prédit un grand avenir à João Félix

Arrivé l'été dernier à l'Atlético de Madrid contre l'énorme somme de 126 millions d'euros, João Félix (20 ans) trouve peu à peu ses repères au sein de l'effectif madrilène. Devenu le nouveau numéro 7 des Colchoneros suite au départ d'Antoine Griezmann pour le FC Barcelone, le Portugais a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive en 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Dans un entretien accordé au journal AS, son président, Ernesto Cerezo, a dit tout le bien qu'il pensait de lui.

"João Félix est la promesse de l’avenir. La Liga un championnat très fort et très compétitif, où il faut aussi se battre à chaque match et faire de grands sacrifices. João Félix travaille dur pour l’équipe et il atteint les objectifs. Je peux déjà dire que dans deux ans, il sera la grande figure du football mondial" a-t-il affirmé, rien que ça.