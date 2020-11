Atlético - Luis Figo conseille Diego Simeone pour Joao Félix

Critiqué la saison dernière pour son manque d'efficacité, Joao Félix (21 ans) semble s'épanouir cette année. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 7 matches de Liga disputés, l'attaquant portugais de l’Atlético Madrid impressionne sur la scène européenne, lui qui brille également en Ligue des Champions (2 buts en 3 matches). Selon son compatriote Luis Figo, l’ancienne pépite de Benfica a tout pour réussir dans les prochaines années, mais pour ça il doit jouer à son poste, c'est à dire dans l'axe.

"João est un jeune joueur qui a beaucoup à faire. Il sera bien plus fort qu'il ne l'est maintenant car il a encore de la place pour progresser. C'est un joueur qui doit jouer dans sa position naturelle pour pouvoir mieux performer. C'est au centre qu’on le voit le mieux. Il a un très bon sens du but, c'est un cadeau unique dans le football", a-t-il précisé dans un entretien accordé à Marca ce samedi. Diego Simeone, le technicien de l'Atlético, possède toutes les cartes en main pour faire progresser son joyau. A lui de bien les utiliser.