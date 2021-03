Atlético - Luis Suarez determiné pour le derby de Madrid

Avant d'affronter le Real Madrid dans un derby qui sent la poudre ce dimanche, l’attaquant de l’Atlético Madrid Luis Suarez (34 ans) a confié sa détermination dans des propos relayés par BeIn Sports. De plus, ce duel au sommet de la Liga aura un impact sur la course au titre, l'Atlético étant leader du championnat, le Real étant 3e.

"Tous les matchs contre le Real sont spéciaux. Ce sont des matchs que tous les joueurs veulent disputer et dans lesquels ils veulent tous se montrer. Beaucoup de gens vous regardent pour savoir si vous êtes au niveau pour cette rencontre. Ce sont vraiment des parties agréables à jouer. Dans notre cas, il y a aussi un sentiment de revanche après notre défaite à l'aller (2-0). On veut montrer qu'on veut rester en tête de la Liga. Ce sont des rendez-vous où l'adversaire t'oblige à jouer à un grand niveau. Ce sera un beau match à regarder", a lancé l'Uruguayen.