Atlético - Luis Suarez n'a pas digéré son départ douloureux du Barça

Les retrouvailles entre Luis Suarez et le Barça, ce samedi à 21h00, risquent d'être houleuses ! L'attaquant uruguayen de l'Atlético Madrid (33 ans), contraint de quitter la Catalogne contre son gré, est revenu sur son départ pour le journal madrilène Marca. Et la politique sportive du Barça ne plait pas forcément à El Pistolero. "Au Barça, il y avait un plan tactique, appelez ça comme vous voulez. J'ai dû l'accepter car ils n'avaient pas besoin de moi et chacun peut tirer ses propres conclusions. Je dois vivre ma vie à l'Atleti, mais je n'aime pas que mes amis aient des problèmes. Mais c'est une période, les buts reviendront vite. on, j'ai été attristé et blessé par la façon dont je suis parti, et je l'ai déjà dit. Je me sens fier. On ne voulait plus de moi au Barça, mais j'ai trouvé un endroit où c'était le cas. J'ai trouvé le bonheur et je profite de cette période" a-t-il expliqué.

Suarez a également évoqué sa relation avec Lionel Messi. "Nous parlons beaucoup, d'accord, mais honnêtement, quand nous parlons, c'est de nos vies. Nous avons tous les deux eu des anniversaires du côté de nos enfants récemment, nous parlons de la vie, du virus et de tout le reste, mais très peu de football. Nous sommes plus préoccupés par nos familles que par ce qui se passe dans le football".