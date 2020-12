Atletico Madrid - Diego Costa à deux doigts de se battre avec l'adjoint de Simeone

C'est désormais officiel, Diego Costa n'est plus un joueur de l'Atletico Madrid. Six ans après avoir quitté une première fois le club pour s'engager à Chelsea, l'international espagnol a cette fois-ci trouvé un accord avec ses dirigeants pour résilier son contrat qui se terminait en juin prochain. Si l'attaquant de 32 ans part en bon terme avec la direction des Colchoneros, on ne pourra pas en dire de même avec le staff technique madrilène.

En effet selon les informations de la radio Onda Cero, la relation entre Diego Costa et les équipes de Diego Simeone était plus que tendue. L'ancien joueur des Blues aurait même failli en venir aux mains avec l'adjoint du technicien argentin, Nelson Vivas. D'après José Ramón de la Morena, présentateur de l'émission El Transistor sur la radio espagnol, l'avant-centre hispano-brésilien était devenu "toxique pour le vestiaire" aux yeux des dirigeants de l'Atletico Madrid qui ont préféré ne pas s'opposer à son départ.