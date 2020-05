Atlético - Renan Lodi serait positif au coronavirus

En Espagne, on commence à y voir plus clair concernant une possible reprise du football. Alors que les clubs retrouvent petit à petit le chemin de l'entraînement, Javier Aguirre, l'entraîneur de Leganés, a laissé entendre que le championnat pourrait reprendre à compter du 20 juin. Comme prévu, les joueurs sont testés par leur club et un cas positif aurait été détecté à l'Atlético de Madrid.

Selon le média brésilien Globo Esporte, Renan Lodi aurait été contrôlé positif. Le défenseur de 22 ans ne présenterait aucun symptôme et est actuellement confiné à son domicile dans la capitale espagnole. Les médecins du club le suivent au quotidien. Il passera de nouveau un test à la fin de sa quarantaine afin de s'assurer de sa guérison.