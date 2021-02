Auxerre - Jean-Marc Furlan l'assure, l'OM est "le club le plus mythique" de France

À quelques heures d'affronter l'Olympique de Marseille ce mercredi (14h45) à l'occasion des 32es de finale de Coupe de France, l'entraineur de l'AJ Auxerre Jean-Marc Furlan a adressé un joli message aux supporters phocéens en conférence de presse.

"J’avais un joueur à Brest, il venait du 93, et il était supporter de l’OM à fond ! Je lui ai dit : 'Mais tu rêves toi ou quoi ?', et il m’a expliqué le pourquoi du comment, que c’est venu petit en lisant des magazines. C’est quand même exceptionnel, à l’image de Saint-Etienne. Mais Marseille, sur le plan des supporters, c’est le club le plus mythique de l’Hexagone. C’est l’image que nous avons tous, d’un club populaire, qui représente tout ce que représente le foot, et ça donne l’image d’une forte concurrence avec la capitale et Lyon. Enfin, voilà, l’OM, c’est quand même quelque chose de magique…", a déclaré l'entraîneur auxerrois.