Barça - Andrés Iniesta analyse les débuts compliqués de Griezmann

Dans une longue interview accordée à Marca, Andrés Iniesta tente d'analyser les débuts délicats d'Antoine Griezmann sous le maillot du club culé. Pour l'ancienne idole du Nou Camp, il n'y a pas de souci à se faire pour l'attaquant français, qui "finira sûrement par triompher et se faire une place" dans le vestiaire barcelonais.

"C'est un cas similaire à celui de De Jong. Griezmann et le reste des nouveaux joueurs qui arrivent chaque année ont besoin de temps. Ils ont un énorme talent et finiront sûrement par triompher et se faire une place dans cette équipe où ce n'est pas facile de jouer", reconnaît le milieu de 35 ans, qui évolue depuis deux ans au Vissel Kobe (Japon).