Barça - Antoine Griezmann enfin intégré au FC Barcelone !

Ça aura mis du temps, mais l'intégration d'Antoine Griezmann au FC Barcelone, et plus particulièrement à son vestiaire de stars, est enfin accomplie.

Debout sur une chaise, une bouteille vide à la main en guise de micro et des coéquipiers claquant des mains pour donner le rythme. C'est la tradition dans la plupart des clubs ; il suffit à un nouveau joueur de pousser la chansonnette devant le reste du groupe pour y valider son intégration. Mais ce n'est pas aussi simple au FC Barcelone et Antoine Griezmann peut en témoigner.

Arrivé l'été dernier avec le statut de recrue phare d'un mercato dont on espérait plutôt le retour de Neymar, chez les supporters mais aussi dans le vestiaire, l'attaquant français a mis d'autant plus de temps à se faire pardonner le feuilleton dont il avait écrit lui-même le scénario, un an plus tôt, pour finalement annoncer sa "Décision" de rester à l'Atlético Madrid et repousser son arrivée en Catalogne.

Le clan des français a aidé, Suarez aussi

Pendant plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, d'aucuns se sont interrogés en constatant le manque de connexions entre le natif de Mâcon (28 ans) et ses deux partenaires d'attaque, Luis Suarez et surtout Lionel Messi. Mais une nette amélioration a été observée récemment et nos confrères de Sport en ont trouvé la raison : Antoine Griezmann est enfin "intégré à 100%" au Barça.

Le journal catalan explique comment le champion du Monde est parvenu à se fondre dans le décor du Nou Camp, à commencer par l'aide que lui ont apportée ses compatriotes Ousmane Dembélé, Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Jean-Clair Todibo. Ivan Rakitic, Marc-André Ter Stegen et Luis Suarez, qui "lui a tendu la main depuis le début", ont aussi joué un rôle dans cette lente adaptation, facilitée par une "attitude humble" avec les cadres du vestiaire. Griezmann peut chanter, son intégration est réussie.