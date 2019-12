Barça - Antoine Griezmann justifie (encore) son choix

Le 11 juillet dernier, Antoine Griezmann (28 ans) a quitté l'Atletico Madrid après cinq années de bons et loyaux services, direction la Catalogne et le FC Barcelone. Dans un entretien accordé au site officiel de l'UEFA, l'attaquant français (7 buts et 2 passes décisives en 17 matches de Liga cette saison) est - encore - revenu sur ce choix de carrière. L'international tricolore (78 sélections, 30 buts) l'affirme à nouveau : il a rejoint les Blaugrana pour grandir.

"Je ne suis pas parti de l'Atlético pour gagner la Ligue des Champions ou gagner plus de titres. Je suis venu ici, au Barça, pour apprendre un nouveau style de jeu, une nouvelle philosophie et pour grandir sur le plan personnel", a indiqué le nouveau numéro 17 du FC Barcelone, et de conclure par des bons mots pour son ancienne formation : "L'Atlético peut aussi gagner la Liga et la Ligue des Champions, ils ont l'équipe et l'entraîneur pour le faire".