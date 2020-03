Barça - Antoine Griezmann s'imagine finir en MLS (vidéo)

Au cours d'un live gaming sur sa chaîne twitch Griziesport, Antoine Griezmann a répondu à des dizaines de questions de ses viewers. L'attaquant du FC Barcelone, qui a notamment confié son envie de récupérer le numéro 7 au Barça dans les prochains mois, a également évoqué son avenir, à plus ou moins long terme.

Alors qu'il ne cache pas son amour pour la culture américaine, notamment en suivant avec attention la NBA (le championnat de basket américain) et en se rendant régulièrement au pays de l'Oncle Sam, "Grizou" est persuadé qu'il jouera, un jour ou l'autre, en MLS. "Si ça me tente la MLS un jour ? Bah oui, je vais finir là-bas moi, ça y est". Âgé de 29 ans, l'attaquant français, transféré l'été dernier au Barça pour 120 millions d'euros, a inscrit 14 buts et délivré 4 passes décisives en 37 matchs, toutes compétitions confondues.

