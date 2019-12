Barça - Antoine Griezmann sous l'admiration de Messi

Arrivé cet été au FC Barcelone en provenance de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann a vécu des premiers mois tumultueux en Catalogne. Beaucoup décriaient sa relation particulière avec Lionel Messi, qui militait pour le retour de Neymar et qui voyait d’un mauvais oeil l’arrivée du Français de 28 ans. Tout cela est de l’histoire ancienne. Depuis quelques semaines, à chacune de leur sortie médiatique, les deux stars blaugrana s’envoient des déclarations d’amour.

Le nouvel entretien accordé au site de l’UEFA a été une occasion de plus pour Antoine Griezmann de chanter les louanges de Lionel Messi, vainqueur du Ballon d’Or 2019. "Nous parlons d'un joueur que nous ne reverrons peut-être jamais, ou comme il y en a seulement tous les 40 ans. Nous devons en profiter, que nous soyons ses coéquipiers, fans dans les tribunes ou ses entraîneurs. Ce qu'il peut faire avec le ballon est incroyable et c'est un spectacle de le voir jouer et jouer à ses côtés" a-t-il déclaré les yeux pétillants.