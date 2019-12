Barça - Arthur toujours handicapé par sa blessure au pubis

Absent des terrains depuis le mois de novembre et la trêve internationale, Arthur va encore manquer trois semaines de compétition avec le FC Barcelone. Le milieu brésilien de 23 ans, qui est revenu du Brésil avec une blessure au pubis, est toujours indisponible. Le club culé a fait un point sur sa blessure ce lundi via son site officiel.

