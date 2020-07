Barça - Bartomeu aborde les cas Messi, Suarez, Neymar et Lautaro

Battu par le Real Madrid en Liga, le FC Barcelone compte bien se rattraper en remportant la Ligue des Champions à Lisbonne lors du mois d'août. Après un huitième de finale aller soldé par un nul à Naples (1-1), les Catalans devront assurer au retour chez eux au Camp Nou le 8 août. Alors que les Blaugranas préparent ce rendez-vous, le président Bartomeu en a profité pour se confier au Mundo Deportivo sur les différentes rumeurs qui animent son club, notamment Neymar. "Maintenant, nous prenons des décisions et les joueurs, s'ils ne viennent pas dans le cadre d'un échange de footballeurs, il leur est très difficile de venir", a lâché le boss barcelonais.

Un temps convoité, Lautaro Martinez ne serait donc plus dans les plans du Barça. "Oui, nous avons parlé avec l'Inter mais maintenant l'histoire est terminée." Côté prolongation de contrat, Bartomeu a souhaité rassuré les supporters sur les cas de Lionel Messi et Luis Suarez. "Messi a dit à plusieurs reprises qu'il voulait prendre sa retraite ici et je ne doute pas qu'il renouvellera", indique l'intéressé. "Luis a un contrat qui, en fonction du nombre de matchs qu'il joue, se renouvelle automatiquement pour la saison 2021-22." L'avenir de des deux stars de l'attaque semble donc s'écrire pleinement sous les couleurs barcelonaises.