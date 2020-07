Barça - Bartomeu catégorique pour l'avenir de Messi

Alors que la presse espagnole annonçait dernièrement que Lionel Messi (33 ans) songerait à quitter son club de toujours, le FC Barcelone, en 2021, pour son président Josep Maria Bartomeu il n'est pas question de voir le sextuple Ballon d'Or quitter la Catalogne tout court.

"Messi a dit qu'il finirait sa vie professionnelle et footballistique au Barça" a-t-il lâché hier soir au micro de Movistar, après la victoire des Blaugrana à Villareal (4-1). "Je ne vais pas rentrer dans les détails car nous sommes concentrés sur la compétition (...) mais Messi veut continuer au Barça et veut finir ici. Il lui reste de nombreuses années et nous allons en profiter plus longtemps" a assuré le président.