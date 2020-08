Barça - Bartomeu charge Arthur Melo

Alors qu'il était censé terminer la saison avec le FC Barcelone avant de rejoindre la Juventus de Turin la saison prochaine, Arthur Melo (23 ans) a préféré partir au clash avec le club catalan. Rentré au Brésil après la fin de saison de Liga, le milieu a choisi de ne pas revenir et de ne pas terminer la fin de saison en Ligue des Champions avec Barcelone. Mundo Deportivo avait alors annoncé que les dirigeants Blaugrana avaient ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre du joueur. Une décision que le président Josep Maria Bartomeu a confirmé, fustigeant au passage le comportement du Brésilien.

"Ce n'était pas prévu" a-t-il assuré dans les colonnes de Sport. "On s'était mis d'accord pour qu'il joue avec le Barça jusqu'à la fin de la saison. C'est un acte inacceptable, un acte d'indiscipline car aucune raison ne justifie qu'il ne revienne pas alors que l'on va disputer la Ligue des champions" a-t-il expliqué. "Il a appelé Éric Abidal (le secrétaire technique) il y a deux jours pour lui dire qu'il ne reviendra pas. Il y aura une enquête et en fonction de ce qu'il se passera, il y aura une sanction et une amende" a finalement précisé Bartomeu.