Barça - Bartomeu entame un grand ménage en interne

Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone depuis 2014, a frappé fort lors d'une réunion en visioconférence avec ses dirigeants. Désireux de restructurer le conseil d'administration à un an de la fin de son contrat, Bartomeu aurait notamment demandé la démission sur-le-champ de quatre membres du conseil d'administration. Sport annonce que les concernés sont Enrique Tombas, Silvio Elias, Jose Pont et Emili Rousaud qui, quant à lui, était pourtant pressenti pour prendre la succession au poste de président.

Mundo Deportivo précise même que Bartomeu ne leur aurait accordé que quelques heures pour officialiser leur départ. De son côté, le président Blaugrana avait déjà été confronté à des critiques à plusieurs reprises. La gestion de certains transferts, à l'image de ceux de Neymar ou de Griezmann avaient fait polémique. Plus récemment, la décision autour de la baisse des salaires avait provoqué les remontrances d'un certain Lionel Messi. Ses choix surprenants ne sont pas terminés à en croire la presse espagnole et devraient continuer à faire débat alors que les prochaines élections à la présidence du Barça se dérouleront dans un an.