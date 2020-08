Barça - Bartomeu exclut un départ de Messi

Un grand ménage est attendu dans les prochaines semaines au FC Barcelone. Après l'annonce des départs de Quique Setién et d'Eric Abidal, le président Josep Maria Bartomeu a affirmé ce soir qu'il espérait l'arrivée prochaine de Ronald Koeman sur le banc. Côté joueurs, il n'est pas question d'un départ du capitaine Lionel Messi (33 ans). D'ailleurs, le futur coach compte sur l'Argentin.

"Messi a un contrat au Barça jusqu'en 2021, il le sait et nous le savons tous. Je parle régulièrement avec Messi et surtout avec son père et ils le savent qu'il y a un projet, qu'un nouveau coach arrivera et qu'il compte sur lui" a fait savoir le dirigeant catalan lors d'un long entretien diffusé sur la chaîne du Barça. "Messi veut terminer sa carrière au Barça, il l'a répété à plusieurs reprises. J'ai parlé avec Koeman et il m'a dit que Messi était le pilier de son projet" a-t-il finalement précisé.