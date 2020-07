Barça - Bartomeu s'en prend encore à la VAR après la victoire du Real

Les semaines s'enchaînent et se ressemblent en Espagne. Hier, suite à la victoire du Real Madrid face à Bilbao (1-0), l'arbitrage a, encore une fois, été sujet à de nombreuses critiques, notamment de la part du capitaine Basque, Iker Muniain. Invité à réagir à ce sujet, l'entraîneur madrilène, Zinedine Zidane, a affirmé être "fatigué" que des critiques soient sans cesse émises vis-à-vis de l'arbitrage après les victoires de son équipe. Mais le message de Zizou n'a visiblement pas apaisé les esprits côté Barcelonais. Le président Josep Maria Bartomeu a dézingué la VAR, suite au penalty obtenu par le Real.

"J'ai vu la fin de la seconde période à Bilbao. Une victoire de plus pour le Real Madrid et je vais répéter mon message. Cela me fait de la peine car nous avons le meilleur championnat du monde et que la VAR n'est pas à la hauteur" a-t-il regretté face aux médias après la victoire de son équipe à Villareal (4-1). "Cela se répercute sur certains résultats. Il semble que cela favorise toujours la même équipe" a-t-il ensuite ajouté fortement agacé.