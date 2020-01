Barça - Bartomeu s'exprime sur Xavi

Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, a livré une interview au média catalan Sport ce mercredi, soit quelques jours seulement après la nomination de Quique Setién. Le dirigeant barcelonais a notamment fait un point sur l'avenir de Xavi, qui était le prétendant numéro 1 au poste de technicien. Si l'ancien milieu de terrain a refusé le poste cet hiver, Bartomeu est persuadé que son ancien joueur viendra un jour entraîner le Barça.

"Xavi sera un jour entraîneur du Barça, je n'ai aucun doute là-dessus. Il est très compétent, c'est quelqu'un qui comprend parfaitement notre football, a une envie énorme" explique-t-il. "Mais maintenant, c'est Quique Setién et je pense que ça ira très bien parce qu'il arrive avec beaucoup de motivation et qu'il a dit qu'il allait suivre notre philosophie et le style de jeu".