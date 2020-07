Barça - Bartomeu toujours persuadé que Messi prolongera

Josep Maria Bartomeu a abordé de nombreux sujets d'actualité à l'occasion d'une interview accordée à TV3 hier soir. Alors qu'il s'est montré peu confiant concernant un possible retour de Neymar au Barça cet été, concernant Lionel Messi (33 ans) cela ne fait toujours pas de doute : son capitaine finira sa carrière chez les Blaugrana comme il l'avait déjà affirmé la semaine dernière.

Concernant la prolongation de l'Argentin, sous contrat jusqu'en 2021, il a déclaré : "on discute, on a discuté et on discutera avec Messi. C’est le meilleur joueur de l’histoire du football. Il a encore des années devant lui, il est en pleine forme. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il restera au Barça. Je suis certain qu’il va prolonger". Pour Bartomeu "le futur et l'après-carrière de Messi" sont à Barcelone. "Notre relation est fluide, il n’est pas en colère. Ce qu’il s’est passé pour l’histoire des baisses de salaires, c’est que certaines personnes au sein du club ont trop parlé, mais elles ne sont plus là maintenant" a-t-il finalement justifié concernant la polémique qui avait éclaté en pleine crise sanitaire. Pour rappel concernant la prolongation, la presse espagnole évoquait un contrat de deux années supplémentaires, soit jusqu'en 2023 pour le sextuple Ballon d’Or.