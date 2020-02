Barça - Braithwaite dévoile son sentiment après sa signature

Recruté comme joker médical par le FC Barcelone, Martin Braithwaite (28 ans, 24 matches et 6 buts en Liga cette saison avec le CD Leganés) a été officiellement présenté à la presse ce jeudi soir. Aux côtés du président Josep Maria Bartomeu et du directeur sportif Eric Abidal, l'attaquant international danois, qui s'est engagé jusqu'au 30 juin 2024, a livré ses premiers mots en tant que Blaugrana, révélant notamment les dessous de cette signature inattendue pour beaucoup mais pas pour lui.

"J'ai été surpris sur le moment mais en même temps, pas tant que ça. Comme je l'ai dit auparavant, ça faisait plusieurs années que c’était dans ma tête et ça a toujours été mon ambition de jouer à ce niveau. J’ai toujours travaillé dur pour ça, et j’y ai toujours cru. Je sais que quand on travaille dur, qu’on y croit, qu’on est positif et qu’on croit en Dieu, les choses arrivent. Dieu soulève des montagnes pour toi. Je suis ici maintenant, et je suis prêt", a confié l'ancien toulousain.