Barça - Carles Pérez en veut aux dirigeants

Dans les dernières heures du marché hivernal, Carles Pérez a quitté le FC Barcelone pour rejoindre l'AS Roma sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire (11M€ + 3,5M€), avant une signature définitive jusqu'en juin 2024. Formé à Barcelone, l'ailier de 22 ans était heureux de rejoindre la capitale italienne mais il n'a que très peu apprécié la fin de son aventure avec les Blaugrana. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, il a taclé la direction catalane, regrettant le peu d'intérêt accordé aux jeunes issus du centre de formation ces dernières années.

"Parfois, vous prenez de bonnes décisions, parfois non. Maintenant, ils doivent s’en sortir. Je pense à ce qu’a dit Cucurella (prêté par le Barça à Getafe), qu’au Barça, ont veut toujours gagner mais on n’a plus de patience pour les jeunes. En fin de compte, je suis reconnaissant envers Barcelone pour tout ce qu’ils m’ont donné. Tout ce que je sais, je l’ai appris là-bas et grâce à eux, j’ai pu aller dans un grand club comme la Roma" a-t-il expliqué, avant d'ajouter, amer : "Je pense qu’ils ne se sont pas bien comportés à la fin mais je leur suis reconnaissant. Est-ce que ça m’a fait mal ? Oui, plus que tout par rapport à la manière dont les choses ont été faites. J’ai tout donné pour le Barça depuis tout petit. Mon rêve était de jouer en équipe première, je l’ai réalisé et ils me l’ont enlevé sans raison. Encore plus au vu de mes prestations. Ils parlent beaucoup de la Masia et montrent le contraire. Je n’ai pas une mauvaise image du Barça mais je n’ai pas aimé certaines manières. C’est tout" a conclu le joueur. Des déclarations qui ne sont pas pour redorer l'image des dirigeants barcelonais, décidément au coeur des critiques ces derniers jours.