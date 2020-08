Barça - Carles Puyol affiche son soutien à Messi

Alors que Lionel Messi a fait part à ses dirigeants de son souhait de quitter le FC Barcelone, vingt ans après son arrivée en Catalogne, l'un de ses ex-coéquipiers les plus éminents lui a affiché son soutien via Twitter : Carles Puyol. "Respect et admiration, Leo. Tu as tout mon soutien, mon ami", a écrit l'ancien capitaine emblématique du Barça (1999-2014).

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020